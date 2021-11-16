وزارة الري المصرية تتحدث عن كارثة في شلاتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

قال االمتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد غانم، إن السيول التي شهدتها أسوان وعدد من المحافظات شيء طبيعي معتاد عليه كل شتاء، موضحا أنه تم منع وقوع كارثة كبيرة.



وتابع: "تم إنشاء أكثر من 1500 منشأة للحماية من السيول ومخاطرها..هذه المنشآت أسهمت في الحماية من السيول التي جرى التنبؤ بها قبل حدوثها بنحو 72 ساعة".

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، أنه تم تخفيض مناسيب المياه في الترع والمصارف في الوجه البحري، تحسبا لتجمع مياه الأمطار فيها.

وأكد غانم، أن "سد أبو الريش الركامي أدى دوره بفعالية، وجنبنا كارثة محققة من السيول ذات القدرة التدميرية العالية"، مشيراً إلى أن "هناك 2 من السدود التي أنشأتهما الوزارة أسهما في حجز نحو 6 ملايين متر مكعب من المياه في أقصى جنوب محافظة البحر الأحمر في شلاتين"، لافتاً إلى أن هناك أمطارا خفيفة متوسطة على الساحل الشمالي الغربي غدًا، وكذلك ستسقط أمطار متوسطة على الوجه البحر قد أن تصل إلى سيناء.

وتابع:" على المواطنين عدم الانخداع في جفاف بعض مخرات السيول، وبناء منازلهم في تلك المناطق؛ لأنه قد تأتي السيول بعد سنوات انقطاع وتدمر كل شيء.