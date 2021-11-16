قتيلان في اشتباكات بين الأمن ومسلحين جنوب الصومال.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قُتل شخصان وأصيب آخرون، الثلاثاء، في اشتباكات بين قوات ولاية جنوب غرب الصومال ومليشيات مسلحة في محافظة شبيلى السفلى (جنوب).



وبحسب إعلام محلي، جاءت الاشتباكات بعد شن قوات الولاية هجوما على نقاط غير قانونية نصبتها المليشيات لجمع الأموال من المارة والمركبات بشكل غير قانوني في مدينة ونلوين.

وقال قائد قوات ولاية جنوب غرب، يونس آدم، لوسائل إعلام صومالية، إن الأمن دمر نقاط جمع الأموال غير القانونية للمليشيات واعتقل بعض العناصر منها.

ولفت إلى أنهم يلاحقون الآن بعض العناصر التي تمكنت من الفرار، متعهدا باعتقالهم سريعا خلال الأيام المقبلة لمحاسبتهم ونزع السلاح منهم.

ولم يوضح قائد قوات ولاية جنوب غرب الصومال ما إذا كانت هناك خسائر بشرية في صفوفهم خلال الاشتباكات، مؤكدا مقتل عنصرين من المليشيات وإصابة آخرين يتلقون العلاج حاليا في مستشفى مدينة ونلوين.

وعاد الهدوء مجددا إلى المنطقة بعد اشتباكات عنيفة دامت لساعات بعد سيطرة قوات الأمن على الأوضاع في المنطقة، وفق ما نقله إعلام محلي عن السكان .

مؤخرا، أضحت ونلوين مسرحا لاشتباكات عنيفة ومعارك ثأر عشائرية تارة ومليشياوية تارة أخرى، تهدف إلى نصب نقاط احتجاز غير قانونية تواجهها قوات الأمن في كل محاولة بحزم.