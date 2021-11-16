"لودر وعربة قمامة داخل مدرسة في طوخ".. و"تعليم القليوبية" ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدرسة كفر منصور الابتدائية بطوخ، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وجود لودر وعربة قمامة أثناء اليوم الدراسي، ما اعتبره أولياء أمور تهديدًا لسلامة الطلاب.

واشتكى أولياء أمور من وجود تلك المعدات أثناء اليوم الدراسي، وتحركها لجمع القمامة ما يهدد حياة الطلاب أثناء لهوهم في فناء المدرسة، مطالبين برفع القمامة بعد أو قبل انتهاء اليوم الدراسي حفاظًا على حياتهم.

من جانبه قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه بصدد إصدار أمر إداري لجميع مديري الإدارات والمدارس بمنع دخول معدات الوحدات المحلية داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي حفاظًا على حياة الطلاب من وجود معدات ثقيلة.

وأضاف "محمود"، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يتضمن مراجعة "عارضات" الملاعب بفناء المدارس منعًا لسقوطها حفاظًا علي حياة الطلاب وأيضًا مراجعة استعدادات فصل الشتاء منها بالوعات الصرف الصحي أمام وداخل المدارس.