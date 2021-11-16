سعر الذهب اليوم يقفز 5 جنيهات وعيار 18 يتخطى 700 جنيه للجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر بتعاملات منتصف اليوم وزاد الجرام 5 جنيهات مرة واحدة، مع قفزة أسعار خام الذهب عالميا.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 544.7 جنيه للجرام.

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 700 جنيه للجرام.

تراجعت أسعار الذهب عيار 21 إلى 817 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 933.7 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6536 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب العالمي في منتصف تعاملات اليوم، ليسجل سعر الأوقية 1874 دولار للأوقية، مقابل 1863.8 دولار، في التعاملات الصباحية.

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