مع تصاعد التوتر بين البلدين، المغرب يُوقف مواطنَا جزائريًّا مطلوبًا دوليًّا في مطار "محمد الخامس"

اسماعيل عبد الحي - نقلت صحيفة "هسبريس" عن مصدر مطلع، أن الأمن المغربي أوقف بمطار محمد الخامس الدولي مواطنا جزائريا يحمل الجنسية الفرنسية كان متوجها إلى العاصمة الجزائر عبر إسطنبول.

وأفيد بأن المواطن الجزائري الموقوف يبلغ من العمر 34 عاما، وأن أمرا دوليا بإلقاء القبض عليه صدر "عن السلطات القضائية الفرنسية، يوم 11 نوفمبر الجاري، في قضية تتعلق بالقتل العمد بإستعمال سلاح ناري".

وذكرت الصحيفة أن معلومات النشرة الحمراء الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، كشفت بناء على طلب من المكتب الوطني المركزي بباريس، "عن شبهة إرتباط المواطن الجزائري الموقوف بقضية تعرض شقيقين لإطلاق النار بالطريق (A7) على سيارتهما المتوجهة إلى مدينة مارسليا الفرنسية خلال شهر أوت من سنة 2020، الأمر الذي تسبب في وفاة أحدهما وتعرض الثاني لجروح خطيرة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن المشتبه به جرى إخضاعه "لإجراءات الوضع تحت الحراسة النظرية، في إنتظار إحالته على النيابة العامة المختصة، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني بالرباط (مكتب أنتربول) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره الفرنسي بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم".

وأشار المصدر إلى أن توقيف المواطن الجزائري الملاحق دوليا يأتي "في سياق تدعيم إجراءات المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية المغربية، وكذا في إطار تعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لرصد وتوقيف المتورطين في مختلف صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية".

وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر توترا غير مسبوق، وصل حد إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب أواخر أوت الماضي، متهمة الرباط بإرتكاب أعمال عدائية ضدها.

المصدر: هسبريس