أحدث ظهور للزعيم الكوري الشمالي يثير مزيداً من التساؤلات حول صحته

كوريا الشمالية: أثار أحدث ظهور للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تساؤلات حول وضعه الصحي، إذا فقد الكثير من وزنه، بعدما عاد للأضواء لأول مرة منذ غياب استمر شهراً.

وقام كيم جونغ أون بزيارة لمشروع «المدينة الريفية النموذجية» في شمال البلاد، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية.

وأفادت إذاعة صوت كوريا بأنّ كيم تفقّد البلدات المحيطة بمدينة سامغيون كجزء من مشروع لإعادة بناء البلدات الصغيرة في المنطقة.

وأثار انخفاض وزن كيم تساؤلات في الأشهر الأخيرة بعد أن فقد أكثر من 18 كيلوغراماً، حيث اعتبر مراقبون أنّ سبب هذا الانخفاض في الوزن يرجع لحمية غذائية اتبعها الزعيم، بينما توقّع آخرون أن تكون بسبب إصابته بمرض خطير.

