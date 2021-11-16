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الدولار يرفع اسعار المواد الانشائية الى مستويات غير مسبوقة‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - لازال سعر صرف الدولار يلقي بظلاله على المواطن رغم المعالجات الاقتصادية التي تتحدث عنها الحكومة، فالمواد الانشائية ترتفع مع ارتفاع الدولار وتسجل اعلى الاسعار في السوق العراقي الامر الذي اثقل كاهل المواطن.
يعاني المواطن الذي يتطلع الى الاستقلال وبناء منزل خاص به من ارتفاع اسعار المواد الانشائية الامر الذي يقف حائلا امام تطلعاته الحياتية.

ارتفاع سعر صرف الدولار وغياب الرقابة الحكومية على الاسواق العراقية كان سبباً برفع اسعار المواد الانشائية وابرزها الطابوق وحديد التسليح المحلي والمستورد وهذا مازاد من معاناة المواطنين المقبلين على البناء.


وزارة التخطيط سجلت ارتفاعا ملحوظا باسعار المواد الانشائية والتي وصلت الى اكثر من عشرين بالمئة مقارنة بالعام الماضي وهو امر يعيق عجلة البناء والتوسع السكني في البلاد.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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