تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة مزروعة علـى جـانـب الطريـق بالقرب من جسر صفر في الشوملي ضمن قاطع مديرية شرطة بابل".

وأضافت، إن "العبوة كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي، مبينة إنه تم تفكيكهـا مـن قبل الجهد الهندسي، واستمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

