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تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفكيك عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي في بابل.
وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية تمكنت من العثور على عبوة ناسفة مزروعة علـى جـانـب الطريـق بالقرب من جسر صفر في الشوملي ضمن قاطع مديرية شرطة بابل".

وأضافت، إن "العبوة كانت معدة لاستهداف رتل للدعم اللوجستي، مبينة إنه تم تفكيكهـا مـن قبل الجهد الهندسي، واستمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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