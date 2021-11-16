النزاهة تضبط مغالاة بعقد تجهيز قناني أوكسجين في دائرة صحة نينوى

دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت في بيان ورد للسومرية نيوز، "قيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى، الذي انتـقل إلى دائرة صحَّة نيـنوى، من ضبط مغالاةٍ في الأسعار وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز قناني الأوكسجين المُبرم بين دائرة الصحَّة وإحدى شركات الصناعات الخفيفة (قطاع مُختلط).



وأضافت الدائرة أنَّ "العقد البالغة قيمته (450,000,000) مليون دينارٍ نصَّ على تجهيز (2000) قنينة أوكسجين بسعر (225,000) ألف دينارٍ للقنينة الواحدة، علماً أنَّ سعرها في الأسواق المحليَّـة يُقدَّرُ بـ (160,000) ألف دينارٍ".

وأوضحت، انه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليَّ، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

وتنصُّ المادة (340) على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه.