انت الان تتابع خبر اليونيسف: أكثر من 1.6 مليون طفل أنقطعوا عن الدراسة لهذا السبب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، أن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء كورونا، ودعت الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.
وأكدت اليونيسف، أن وباء كورونا تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.
كما شددت، على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم.
كما شددت، على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم.