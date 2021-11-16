اليونيسف: أكثر من 1.6 مليون طفل أنقطعوا عن الدراسة لهذا السبب

وأكدت اليونيسف، أن وباء كورونا تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.

كما شددت، على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم.

