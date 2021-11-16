الارشيف / اخبار العالم

اليونيسف: أكثر من 1.6 مليون طفل أنقطعوا عن الدراسة لهذا السبب

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اليونيسف: أكثر من 1.6 مليون طفل أنقطعوا عن الدراسة لهذا السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، أن حوالي 1.6 مليون طفل في العالم انقطع عن الدراسة منذ بداية تفشي وباء ، ودعت الحكومات إلى إعادة فتح المدارس للأطفال.
وأكدت اليونيسف، أن وباء كورونا تسبب في تعطيل تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم، مما يهدد بإلغاء عقود من التقدم.

كما شددت، على أن مساعدة الأطفال على استئناف تعليمهم أمر بالغ الأهمية لحماية مستقبلهم.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا