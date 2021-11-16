الشرطة الإيطالية تداهم مقر أكبر عصابة إجرامية في أوروبا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الثلاثاء أن الشرطة ألقت القبض على 100 من أفراد "منظمة ندرانجيتا" الإجرامية في أنحاء البلاد ضمن مداهمات منسقة.



وقالت الشرطة في تغريدات إن المداهمات تمت في مناطق ريجي كالابريا وميلانو وفلورنسا وليفورنو.

وذكرت وكالة الأنباء الايطالية أن المشتبه بهم يواجهون اتهامات من بينها الابتزاز وتهريب المخدرات والانضمام لمافيا وغيرها.

وتعد عصابة ندرانجيتا، التي تتخذ من كالابريا بجنوب إيطاليا مقرا لها، إحدى أكبر العصابات الاجرامية في أوروبا وأكثرها نفوذا.