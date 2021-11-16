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بالأرقام.. إصابات ووفيات كورونا العالمية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالأرقام.. إصابات ووفيات العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 253.74 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين 357655.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق       إجمالي الوفيات            عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة               765358                    47134261

 

الهند                            463655                      34447536

 

البرازيل                         611283                   21957967

 

المملكة المتحدة               142945                 9600369

 

روسيا                      511158                         9109094

 

تركيا                     73711                           8428756

 

فرنسا                    118154                         7287645

 

إيران                     128272                       6045212

 

الأرجنتين                 116232                  5305742

 

إسبانيا                   87716                     5056954.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها         عدد الوفيات           عدد الإصابات

 

23 - العراق                23536                2070076

 

42 - المغرب             14743               948226

 

44 - الأردن               11238              892123

 

48 - الإمارات               2143               740945

 

49 - تونس              25311                  715687

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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