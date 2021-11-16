بالارقام.. ارتفاع في إصابات ووفيات كورونا اليوميّة بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة أمس الاثنين، مقارنة مع 935 إصابة و64 وفاة في اليوم السابق.



وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 344907 من ضمنهم 288114 حالة تم شفاؤها، و19567 حالة وفاة".

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 344 ألفا و907 إصابات، والوفيات إلى 19 ألفا و567 وفاة.

كما أعلنت الوزارة عن تعافي 432 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 288 ألفا و114 شخصا.