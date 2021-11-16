الصحة المصرية توجه تحذيرا: 1 ديسمبر آخر موعد للممتنعين عن تلقي اللقاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تحذيراً للمواطنين من الإحجام عن الحصول على لقاح فيروس كورونا.



وأكد عبدالغفار، في مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية، أن المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بدون أعذار طبية سيتم منعهم من دخول المصالح الحكومية بداية من 1 ديسمبر القادم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه نريد أن تعود الحياة لطبيعتها قبل فيروس كورونا والعالم أجمع على أي أهمية اللقاح في التعامل مع الجائحة والدولة المصرية تريد صالح المواطن في ظل جائحة كورونا. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

كشف تفاصيل بدء تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وقال إنه لم يكن هناك صعوبات في تطبيق قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا.

وأوضح الدكتور عبدالغفار أنه لم يتم رصد نسبة غياب عالية وهذا يدل على أن الدولة نجحت في تطعيم العاملين بالدولة والموظفين بلقاح كورونا.

وأكد أنه لم يتم رصد أي شكاوى أو تزاحم في اليوم الأول لتطبيق القرار.