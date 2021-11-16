قائد الجيش الليبي خليفة حفتر يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمع عقدها ديسمبر المقبل.

وقال حفتر، في كلمة عقب تقديم أوراقه رسميا للجنة الانتخابات الرئاسية فى بنغازي، أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة، ولا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء.

ووجه حفتر، حديثه للمواطنين الليبين، قائلا: "أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، و إذا قدر لي أن أتولى الرئاسة فلدي أفكار لا تنضب لرفعة ليبيا.

وأشار إلى أن ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبل البلاد، مضيفا:" يجب أن نبدأ معا رحلة المصالحة والسلام والبناء والاستقرار.