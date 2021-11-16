القوى العاملة: تعيين 695 شابا وتحرير 118 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا 695 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم اثنين من ذوي الهمم والقدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 2568 شاباً.

وقال الوزير، إن المديرية قدمت في مجال التدريب المهني، 15 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما قامت باستخراج 686 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة.

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أكتوبر الماضى بالتفتيش على 458 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 3 حملات تفتيشية، وأسفر عنها تحرير 118 محضراً سلامة وصحة مهنية و20 حالة غلق إداري و14 ندوة توعية (إعرف - إحمي نفسك)، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف 16 منحة مولود جديد بإجمالي 32 ألف جنيه، و4 منحة زواج بـ 12 ألف جنيه، و11 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 22 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية (علاج - عمليات جراحية صغرى) لـ 11 عاملا من المسجلين بالإدارة بإجمالي 35 ألفاً و 452 جنيها.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1060 منشأة دوري وحملات يعمل بها 2784 عاملاً، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية، تم إحالة 45 شكوى منها للقضاء، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة.