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روسيا ترفع قيود الطيران عن 3 دول منها دولة عربية

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:09 مساءً - منذ 55 دقيقة

قررت روسيا ابتداء من 1 ديسمبر المقبل رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة إلى كوبا والمكسيك وقطر، وذلك بعد تعليقها بسبب أزمة .

وجاء ذلك بحسب قرار صدر عن اللجنة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم.

بالإضافة لذلك قالت اللجنة الروسية في بيان اليوم: “اعتبارا من 1 ديسمبر 2021 تستأنف روسيا الرحلات الجوية مع الأرجنتين وبنغلاديش والبرازيل وكوستاريكا ومنغوليا”.

كذلك تقرر زيادة عدد الرحلات الجوية إلى إيطاليا وقيرغيزستان وكازاخستان وأذربيجان وفيتنام انطلاقا من التاريخ نفسه (1 ديسمبر 2021).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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