حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، لـ”قيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة”.

وقال المشير خليفة حفتر بمناسبة إعلان ترشحه: “أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة”، مشيرا إلى أنه “لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء”.

وأضاف: “أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها”، مؤكدا أن “ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها”.

وأكمل: “أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة”.