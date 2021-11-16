اخبار العالم

لوكاشينكو يعلن استعداد الإمارات للانضمام إلى جهود تسوية أزمة المهاجرين

0 نشر
محرر أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 12:09 مساءً - منذ ساعتين

الحدود بين بيلاروس والاتحاد الاوروبي

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن الإمارات مستعدة للانضمام إلى الجهود المبذولة لتسوية أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية “بيلتا” عن لوكاشينكو تأكيده أن “هناك العديد من الأشخاص الطيبين المستعدين لتقديم مساهمة كبيرة في حل الوضع مع اللاجئين وليس فقط على حدود بيلاروس وبولندا وليتوانيا ولاتفيا … وهنا أود أن أذكر الإمارات”.

وقال الرئيس البيلاروسي إن قيادة الإمارات لديها خبرة واسعة في العمل مع اللاجئين، مشيرا إلى أنها شاركت في حل مثل هذه القضايا في العالم وتعاملت مع آلاف اللاجئين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا