شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان..مصرع 3 طلاب في حادث تصادم حافلة مدرسية بمعبر سكة حديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون إن قطارا اصطدم بحافلة مدرسية عند معبر سكة حديد غير خاضع للمراقبة، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة طلاب وإصابة أخرين، في باكستان.

وقال رئيس الشرطة المحلي سليم زيازي إن قطارا اصطدم بالحافلة التي كانت تحمل طلابا إلى المدرسة في ساعة الذروة الصباحية في بلدة شيخوبورا بإقليم البنجاب.

وأضاف أن سائق الحافلة أساء تقدير سرعة القطار وحاول المرور قبل أن يصل القطار.

وقال الطبيب حمد عمران إن طالبين توفيا على الفور، في حين توفى أخر متأثرا بإصابته في مستشفى محلي.