شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي: القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • العسومي: البرلمان البرلمان يدعم السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة

• إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس حق مشروع للفلسطينيين

• رئيس البرلمان يثمن مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدفاع عن قضية بلاده

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى والمركزية، مشددًا على دعم البرلمان التام للسلطة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.

وهنَّأ العسومي في بيان له اليوم، دولة فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لإعلان وثيقة الاستقلال، معربًا عن تمنياته للشعب الفلسطيني بالتقدم والازدهار ونيل الاستقلال.

وثمن رئيس البرلمان، مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدفاع عن قضية بلاده وقيادة النضال المشروع للشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وحقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.