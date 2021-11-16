بيان شديد اللهجة من رئاسة الجمهورية بعد انباء إطلاق سراح المتهمين بالارهاب - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة بعد انباء اصدارها عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الارهاب والمخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ننفي نفياً قاطعاً إصدار الرئاسة عفواً عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك من أساليب تهدفُ للإضرار بالمجتمع العراقي".



وأضاف البيان، إنه "وفيما ينفي المكتب هذه الأخبار العارية عن الصحّة، التي تُنشر بين الحين والآخر، فإنه يؤكد ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصّات التابعة له، ويهيبُ بوسائل الإعلام والمدوّنين ومواقع التواصل الاجتماعي وأبناء شعبنا العزيز إلى تحرّي الدقة في المعلومة، خصوصاً مع الفترة الحرجة التي تمرّ بها البلاد".

