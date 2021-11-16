فيفي عبده تثير الجدل مجددا بوصلة رقص بفستان جريء (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - بعد أيام قليلة عن حديثها عن الموت والمقابر، عادت الراقصة المصرية فيفي عبده لمواصلة رقصها عبر حساباتها على مواقع التواصل.

ونشرت فيفي عبده فيديو عبر “انستجرام”، وهي ترقص في منزلها على أنغام أغنية “رضيناك”، للفنان السعودي طلال سلامة.

وظهر فيفي بالفيديو وهي ترتدي فستاناً أسود مكشوفاً من الأسفل، وتحته “ليجن” ضيق فصَّل شكل ساقيها بوضوح.

وتميز الفستان بوجود قطع لامعة على أشكال نجوم، وكانت فيفي حافية القدمين أثناء الرقص.

وتعرضت فيفي للسخرية والهجوم بسبب بروز بطنها، وتحدثها قبل أيام فقط عن الموت.