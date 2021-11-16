حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن المشير خليفة حفتر، الثلاثاء، تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية.



وفي كلمة مسجلة، قال حفتر: "أترشح للانتخابات ليس طلبا للسلطة ولكن لقيادة الشعب في هذه المرحلة المصيرية".

وأضاف: "ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها".

وتابع: "لدينا أفكار لا تنضب في حال قُدر لنا الفوز بالانتخابات الرئاسية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كلف المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، رئيس أركان الجيش الفريق أول عبدالرازق الناظوري بمهام القائد العام وذلك للترشح للانتخابات.

وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات على أن "المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات".