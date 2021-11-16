اخبار العالم

وزيرة الداخلية البريطانية : بريطانيا تتعرض لتهديد شديد من الإرهاب

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، إن مستوى التهديد الذي تتعرض له بريطانيا من الإرهاب ارتفع إلى مستوى "تهديد شديد"، مقارنة مع المستوى السابق "تهديد كبير".

ويعني هذا الارتفاع احتمال وقوع هجوم بعد انفجار سيارة أجرة في يوم الأحد.

وقالت الشرطة إن العبوة الناسفة التي انفجرت في سيارة أجرة بمدينة ليفربول في شمال إنجلترا الأحد كان يحملها أحد الركاب، وإن الانفجار يُنظر إليه باعتباره حادثا إرهابيا.

وأوضح روس جاكسون مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب أن "تحرياتنا تشير إلى أن هناك عبوة ناسفة بدائية تم صنعها وأن ما نراه إلى الآن أن صانعها هو الراكب الذي كان في سيارة الأجرة".

وأُلقي القبض على ثلاثة رجال (29 و26 و21 عاما) أمس الأحد، وأعلن جاكسون إلقاء القبض على رجل رابع (20 عاما).

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا