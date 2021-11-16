أسعار العملات العربية اليوم: انخفاض الدينار الكويتي مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

انخفض سعر الدينار الكويتي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل أسعار أمس، في البنك الأهلي، بينما ارتفع سعر بيع الريال القطري.

واستقرت أسعار عدد من العملات العربية الأخرى، مقارنة بالعملة المحلية، في بداية تعاملات اليوم.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم: 49.28 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، بانخفاض 3 قروش للشراء وقرشين للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم: 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 40.41 جنيه للشراء، و41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم: 4.01 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع، بزيادة قرش واحد للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.