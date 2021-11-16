الإفتاء توضح حكم التبرع بزكاة المال للجمعيات الخيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال متعلق بحكم إخراج زكاة المال للجمعيات الخيرية التي تقوم بإجراء عملياتِ قلبٍ مجانًا لغير القادرين.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز الصرف مِن أموال الزكاة لِعِلَاج الفقراء والمحتاجين وكِفايَتِهِم فيما يحتاجون إليه مِن عملياتٍ جراحيةٍ طبيةٍ في القلب وغيره.

يأتي ذلك ضمن حملة "اعرف الصح" التي أطلقتها دار الإفتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتشمل موضوعات متنوعة منها "الأخلاق - العبادات - المعاملات - الأسرة - تصحيح فتاوى التطرف والتشدد والإرهاب