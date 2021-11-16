مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في اصطدام قطار بسيارة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 أخرون في اصطدام قطار بسيارة ربع نقل بمركز منشأة القناطر شمال الجزة، صباح الثلاثاء.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بخط سكة حديد "المناشي" بمنطقة الحسانين.

تبين بالفحص تحت إشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، اصطدم قطار المناشي بسيارة ربع نقل ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج اللازم، ورفع حطام السيارة من أعلى القضبان واستئناف حركة القطارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.