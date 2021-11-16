انقلاب سيارة نقل محملة بالفوسفات على الطريق الدائري في أسيوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

انقلبت سيارة نقل محملة بالفوسفات، اليوم الثلاثاء، على الطريق الدائري بمنطقة المعلمين بحي غرب مدينة أسيوط دون خسائر بشرية.

كان اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تلقى إخطارًا من محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، ورود بلاغ من أهالي منطقة المعلمين بانقلاب سيارة نقل على الطريق الدائري.

وقال محمد بشير رئيس حى غرب مدينة أسيوط، إنه فور تلقى بلاغ من الأهالي بحادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة رقم " وق ج 4918" محملة بأطنان من الفوسفات على الطريق الدائري. تم الدفع بعدد من الجرارات والمعدات الثقيلة لرفع كميات الفوسفات ورفع السيارة والمقطورة من الطريق.

لم ينتج الحادث عن حدوث أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد. حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.