الجزائر تكشف عن تفاصيل جديدة في قضيّة مقتل 3 من مواطنيها تقول إنّهم ضحايا "قصفٍ مغربي"

اسماعيل عبد الحي - كشف "المكتب الصحراوي لتنسيق أعمال الألغام" الجزائري عن معطيات جديدة حول قضية قصف الشاحنتين الجزائريتين مطلع شهر نوفمبر الجاري، والذي راح ضحيته ثلاثة جزائريين.

وأكد المكتب الصحراوي في بيان له، على أن مكان الحادث ليس ضمن المناطق مؤكدة الخطورة أو مشبوهة، كما يصطلح عليها تقنيا، حسب صحيفة "النهار" الجزائرية.

وقال إن الأدلة المادية الميدانية وتحاليل في علم المقذوفات والطريق الذي تمت فيه الجريمة ووضعية الشاحنتين وغيرها من القرائن والحجج، تؤكد أن مكان الحادث لا يوجد ضمن المناطق مؤكدة الخطورة ولا هي بمنطقة مشبوهة ولا حتى بمنطقة رمادية، "أي التي قد تقع بين منطقتين مشبوهتين أو خطرة".

‎كما أكد المكتب على أن "أقرب نقطة خطرة للمكان تقع على بعد 10 كيلومترات، ولا تتضمن ألغاما وإنما هي مقذوفة لم تنفجر بعد وقد وضعت حولها إشارات تدل على الخطر".

وأوضح البيان أن "أقرب حادث ألغام سجل في المنطقة يبعد عن نقطة الحادث بأكثر من 50 كيلومترا، وهي المعلومات نفسها التي يتقاسمها مع كل الشركاء الدوليين والمحليين".

‎كما أشار المكتب الصحراوي إلى أن المكان نفسه يقع داخل التراب الصحراوي وفي الحيز الجغرافي لمنطقة بئر لحلو على بعد حوالي ‎ 14 كيلومترا من البلدية المذكورة، كما يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من أقرب نقطة من الجدار وبحوالي 36 كلم من الحدود الموريتانية.

وخلص المكتب الصحراوي لتنسيق أعمال الألغام في تحقيقه إلى أنه "لا يمكن الجزم بنوع الطائرة المسيرة، ولكنه في المقابل يؤكد على أن نفس الذخائر التي أستعملت في القصف المذكور، قد إستخدمت من قبل المغرب في مناطق مختلفة منذ بداية الحرب الأخيرة".

وفي وقت سابق، أعربت الحكومة المغربية عن إلتزامها بمبدأ حسن الجوار، وذلك في أول تعليق على إعلان الجزائر مقتل 3 من مواطنيها بقصف للقوات المغربية في الصحراء الغربية.

المصدر: صحيفة النهار