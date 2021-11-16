"الخطوط الجويّة التركيّة" تعلّق الرحلات إلى 4 دولٍ ضمن إجراءات مكافحة "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت "الخطوط الجوية التركية" أمس الأحد، عن تعليق رحلاتها إلى البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا، وذلك كجزء من إجراءات مكافحة جائحة كورونا.

وأدلى الناطق بإسم الشركة، يحيى أوستن بتصريح حول هذا الموضوع عبر حسابه على "تويتر"، أشار فيه إلى أن صحة السفر وسلامته على رأس أولويات "الخطوط الجوية التركية".

وقال "كجزء من تدابير COVID-19، تم تعليق رحلاتنا إلى البرازيل وجنوب إفريقيا ونيبال وسريلانكا إعتبارًا من الساعة 00:00 يوم 15 نوفمبر، حتى إشعار آخر"، دون أن يكشف عن أسباب مباشرة لإيقاف الرحلات إلى الدول الأربع المذكورة بالذات.