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نيويورك.. انتحار ضابط شرطة داخل سيارته في لونغ آيلاد

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

عناصر من الشرطة الاميركية

عثر على ضابط في شرطة نيويورك، مصابا بطلق ناري في رأسه داخل سيارته في جزيرة لونغ آيلاند، وفق صحيفة “نيويورك بوست”.

وقالت مصادر في الشرطة إن ضابطا في شرطة نيويورك، من قدامى المحاربين، قتل نفسه داخل سيارته عند شاطىء ماستيك.

ويعتقد أن الشرطي هو رابع ضابط في شرطة نيويورك يقدم على الانتحار هذا العام.

وفي عام 2019، انتحر 10 عناصر من شرطة نيويورك، وهو ضعف معدل السنوات الماضية.

ودفعت الأزمة إلى إنشاء برنامج جديد سري لمنع الانتحار يسمى “أفضل رعاية” الذي يقدم علاجا مجانيا من الأطباء النفسيين وعلماء النفس إلى عناصر الشرطة في نيويورك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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