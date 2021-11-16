شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ترفض تصريحات بريطانيا في قمة المناخ بشأن تخلصها من الفحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفضت الصين، الانتقادات البريطانية الموجهة إليها بأنها ساعدت في إضعاف المناقشات بشأن التخلص التدريجي من الفحم أثناء انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 26) الذي اختتم محادثاته في مدينة جلاسكو الإسكتلندية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن بلاده قد بذلت بالفعل "جهودًا هائلة" للسيطرة على استهلاك الفحم، وذلك ردًا على سؤال حول تصريحات رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ألوك شارما بأن الصين والهند تدينان للدول النامية بتفسير سبب دفعهما لتخفيف البنود الداعية للتخلص من الطاقة التي تعمل بالفحم.

وأضاف ليجيان أن تحولات الطاقة يجب أن تستند إلى الظروف الوطنية ويجب ضمان أمن الطاقة للدول النامية.

وكان شارما قد وجه انتقادات للصين والهند في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت في لندن، قائلًا إن الهند، بدعم من الصين ودول نامية أخرى تعتمد على الفحم، رفضت بندًا يدعو إلى "التخلص التدريجي" من الطاقة التي تعمل بالفحم، وتم تغيير النص إلى "خفض تدريجي"، مشيرًا إلى أنه سيتعين على الدولتين شرح موقفهما في هذه القضية بالذات.

تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب 26) اختتم محادثاته في جلاسكو باتفاق يستهدف التراجع عن دعم استخدام الوقود الأحفوري لأول مرة.