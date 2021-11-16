شكرا لقرائتكم خبر عن اتهامات تزوير الانتخابات تلاحق زعيمة «ميانمار» السابقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل الإعلام الرسمية فى ميانمار اليوم الثلاثاء، أن المجلس العسكرى وجه اتهامات للزعيمة السابقة "أونج سان سوتشى" تتعلق بارتكاب عمليات تزوير انتخابى خلال انتخابات عام 2020.

ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية عن هذه الوسائل قولها إن الاتهامات الأخيرة تتعلق بتزوير الانتخابات وارتكاب أعمال خارجة عن القانون، إلا أنها لم تشر إلى موعد بدء إجراءات المحاكمة، مضيفة أن 15 مسئولا آخرين من بينهم الرئيس السابق "وين مينت" ورئيس لجنة الانتخابات السابق، يواجهون الاتهامات ذاتها.

وفى وقت سابق، رحبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي دانييل فينستر من السجن في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في تصريح- إن فينستر كان قد تعرض خطأ للاحتجاز لما يقرب من ستة أشهر.

وعبَّر بلينكن عن تقديره للجهود التي بذلتها سفارة بلاده في ميانمار والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز والتي أدت إلى إطلاق سراح الصحفي الأمريكي.

وأشار بلينكن إلى أن بلاده ما زالت تواصل الدعوة للإفراج عن آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز في ميانمار بصورة غير عادلة.