ارتفاع إصابات كورونا حول العالم إلى 254 مليوناً و589 ألفا و978 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يبحث العالم جاهدا مكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته، وذلك بعد أن حصد الفيروس أرواح أكثر من 5 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 254 مليوناً و589 ألفا و978 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و122 ألفا و4 حالات وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 230 مليونا و190 ألفا و379 حالة، بحسب موقع "وورلد ميتر".

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الاثنين، نزولا من 52 في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 11 من الإصابات الجديدة محلية مقارنة مع 32 إصابة في اليوم السابق.

وقالت إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 13 نزولا من 14 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 98337 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 5 ملايين و77124 حالة بعد تسجيل 32048 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 97980 بعد تسجيل 265 وفاة جديدة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 2799 إصابة جديدة و63 وفاة بفيروس كورونا، الاثنين.

وسجلت البرازيل حتى الآن 21 مليونا و960766 إصابة و611346 وفاة منذ بداية الجائحة.

وتأتي حصيلة وفيات فيروس كورونا في البرازيل في المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن الوباء انحسر كثيرا في الشهور القليلة الماضية، على غرار الحال في معظم أمريكا اللاتينية.

سجلت وزارة الصحة المصرية 946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة، الاثنين، مقارنة مع 935 إصابة و64 وفاة في اليوم السابق.

وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 344907 من ضمنهم 288114 حالة تم شفاؤها، و19567 حالة وفاة".