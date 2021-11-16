شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحذر من نقص الإمدادات والمعدات الطبية في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر العاملون في المجال الإنساني في أفغانستان من أن "امرأة واحدة من بين كل أربع نساء حوامل وطفل واحد من بين كل طفلين" يعانون من سوء التغذية في البلاد، كما أن نصف الأشخاص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم المقبلة.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، القول إنه بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أوقف مستشفى مقاطعة أوروزجان لمرضى كورونا خدماته الطبية "بسبب شح الأموال ونقص الإمدادات والمعدات الطبية."

وأضاف أن تقييمات الاحتياجات جارية أيضا في جميع أنحاء البلاد، لتحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لمواجهة فصل الشتاء.

وقال إن المنظمة الدولية للهجرة تقدم مساعدات شتوية في مناطق إقليم بدخشان لألف أسرة تشمل المأوى والمواد غير الغذائية والملابس. وأضاف :"يشدد زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني على أنه بينما تتواصل الاستجابة في أفغانستان، يجب على المجتمع الدولي أن يفعل أكثر (من ذلك) بكثير."