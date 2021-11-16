شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يوقع مشروع قانون البنية التحتية بتريليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقًع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين مشروع قانون البنية التحتية البالغ قيمته تريليون دولار في حفل بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.
ويهدف القانون إلى خلق وظائف في أنحاء البلاد من خلال صرف مليارات الدولارات لحكومات الولايات والبلديات لإصلاح الجسور والطرق المتهالكة، ومن خلال دعم وصول ملايين الأمريكيين لخدمات النطاق العريض للانترنت.
وقال البيت الأبيض إن بايدن وقع أمرا تنفيذيا قبل مراسم توقيع القانون يتضمن توجيهات بإعطاء الأولوية للمواد المصنوعة في الولايات المتحدة في مشروعات البنية التحتية.