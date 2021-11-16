اخبار العالم

واشنطن ترحب بإطلاق سراح صحفي أمريكي من السجن في ميانمار

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-(أ ش أ):

رحبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح الصحفي الأمريكي دانييل فينستر من السجن في ميانمار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن -في تصريح- إن فينستر كان قد تعرض خطأ للاحتجاز لما يقرب من ستة أشهر.

وعبَّر بلينكن عن تقديره للجهود التي بذلتها سفارة بلاده في ميانمار والمبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن روجر كارستينز والتي أدت إلى إطلاق سراح الصحفي الأمريكي.

وأشار بلينكن إلى أن بلاده ما زالت تواصل الدعوة للإفراج عن آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز في ميانمار بصورة غير عادلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا