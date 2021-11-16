كوريا الجنوبية تسجل 2125 إصابة جديدة بكورونا و22 وفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول-(د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 2125 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 399 ألفا و591 إصابة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 22 وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 3137 وفاة.

وارتفع عدد الحالات اليومية قليلا عن 2006 حالات تم تسجيلها يوم الإثنين بسبب عدد أقل من الاختبارات التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وظل عدد حالات الإصابة اليومية في خانة الأرقام الرباعية منذ 7 يوليو حيث وصل العدد إلى ذروته في 25 سبتمبرمسجلا رقما قياسيا بلغ 3270 .