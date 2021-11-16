شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة في الإكوادور تسيطر على السجون بعد حوادث عنف مميتة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الإكوادوري جويلرمو لاسو يوم الاثنين أن الشرطة والقوات المسلحة الإكوادورية ستسيطران على سجون البلاد حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب معارك العصابات التي أسفرت عن مقتل ما يقرب من 70 شخصا في مطلع الأسبوع.

ووفقا للخطة الوطنية لأزمة نظام السجون، التي وقعها لاسو، سيكون ضباط الشرطة والجنود مسؤولين عن حفظ النظام والأمن داخل وخارج سجون البلد.

ولقي ما لا يقل عن 68 سجينا حتفهم وأصيب 25 آخرون في اشتباكات بين عصابات في مركز احتجاز "جواياس إن 1" في مدينة جواياكيل الساحلية على ساحل المحيط الهادئ بين مساء الجمعة والسبت .

وقالت السلطات انه تم نشر حوالى 500 من عناصر الشرطة وعدد كبير من جنود الجيش فى المركز وسيطروا عليه "إلى أجل غير مسمى" .