شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا»: روسيا عرّضت رواد محطة الفضاء للخطر بتجربة صاروخية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) يوم الاثنين أن تجربة روسية مضادة للأقمار الاصطناعية خلفت حطاما تسبب في اتخاذ الطاقم في محطة الفضاء الدولية لإجراءات سلامة تتعلق بحالات الطوارئ.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون: " فى وقت سابق اليوم ، وبسبب الحطام الناتج عن التجربة الروسية المدمرة المضادة للأقمار الاصطناعية ، قام رواد الفضاء في المحطة باجراءات طارئة للسلامة " .

وقال رائد الفضاء بيوتر دوبروف فى وقت سابق لوكالة أنباء تاس الروسية إنه تعين على محطة الفضاء الدولية إخلاء أفرادها مرتين خلال فترة قصيرة اليوم خوفا من احتمال اصطدامها بالحطام الفضائي .

واضطر الرواد السبعة الحاليون إلى الذهاب إلى سفينة فضاء راسية لتأمين أنفسهم في المرتين. وفي حالة الارتطام، كان الفريق سيعود بسرعة إلى الأرض في مركبة "كرو دراجون".

وأدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التجربة الروسية.