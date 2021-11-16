شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق القمة الافتراضية بين «بايدن» و «شي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت القمة الافتراضية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتأتي هذه القمة مع توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب خلافات، من بينها أصل وباء كورونا وحقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانج والتوترات بشأن تايوان.

وبينما ليس من المنتظر حل هذه المشكلات خلال اللقاء الافتراضي، تقول الولايات المتحدة إنها تريد وضع "حواجز حماية" للعلاقات حتى لا تزداد سوءا. ويُظهر إعلان مشترك حديث بشأن تغير المناخ أنه لا يزال بإمكان الجانبين التعاون في قضايا معينة، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.