شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليبيا.. "بركان الغضب" تطالب بتفكيك جهاز دعم الاستقرار ومحاكمة قياداته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت ميليشيات مصراتة والزاوية المنضوية تحت لواء ”عملية بركان الغضب“ في ليبيا، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى تفكيك جهاز دعم الاستقرار والقبض على كامل قياداته.



ووجه قادة اللواء 111 والكتيبة 166 للحماية والحراسة ولواء الدعم المركزي بمصراتة، مراسلة مشتركة إلى القائد الأعلى للجيش الليبي ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بالجيش الليبي، طالبوا فيها بـ ”حل وتفكيك جهاز دعم الاستقرار نهائيا في مدة قصيرة لما تقتضيه الضرورة والمصلحة العامة“