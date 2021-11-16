بعد انقلاب سيارة عروسين في البحيرة.. شهود عيان يكشفون تفاصيل الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

كشف شهود عيان تفاصيل حادث انقلاب سيارة عروسين؛ الذي أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين، خلال "زفة" العروسين بمحافظة البحيرة.

وأفاد شهود العيان "أن سيارة "الزفة" كانت قادمة من شبراخيت واصطدمت بعمود كهرباء وانقلبت في بطن جسر ارتفاع ٦ أمتار تقريبا عند الثلاجة بشبراريس طريق النيل.

واستقبل مستشفى شبراخيت "أيه طه حجازي" 18 عامًا، جثة هامدة، وكل من "سمر يوسف الحاج" 18 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، "نورة طه حجازي" 20 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد أحمد فواز" 27 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، "محمد حسن فواز" 22 عامًا، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقه بالجسم.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.