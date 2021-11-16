البنتاغون: مروحية إيرانية اقتربت من سفينة حربية أمريكية في خليج عُمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء اليوم الاثنين، إن طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان، ودارت حولها ثلاث مرات في واقعة انتهت دون تأثير على العمليات الأمريكية.



وذكر المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي ”أن الطائرة الإيرانية حلقت على بعد 25 ياردة (75 قدما) من السفينة إيسكس الحربية“.

وأضاف كيربي: ”هذا أمر خطير لأنه ربما يؤدي إلى حسابات خاطئة“، لكنه لم يحدد متى وقع هذا الحادث.