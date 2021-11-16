شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرحى في إطلاق نار قرب مدرسة بمدينة دنفر الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ذكرت الشرطة أن إطلاق نار وقع بالقرب من مدرسة عليا في ضاحية أورورا بمدينة دنفر في ولاية كولورادو الأمريكية نُقل على أثره خمسة مراهقين إلى المستشفى.



وقالت شرطة أورورا إن مشتبها به في إطلاق النار، الذي حدث في متنزه إلى الشمال مباشرة من المدرسة العليا المركزية قرب منتصف النهار، فر من المكان.

وأضافت الشرطة أورورا على تويتر إن أعمار الشبان المصابين الخمسة تتراوح بين 14 و 17 عاما. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل رسمية أخرى عن إطلاق النار.