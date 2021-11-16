عقوبات أوروبية بحق "فاغنر الروسية" لاحتمال تدخلها في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

أعلن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن الاتحاد توصل إلى ”توافق“ بين الدول الأعضاء الـ27 لفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية للمرتزقة، التي تخشى الدول الغربية تدخلها في مالي.



ويهدد المجلس العسكري في باماكو باللجوء إلى أجهزة هذه الشركة الخاصة التي يُشتبه في أنها مقرّبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح بوريل بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، ”هناك توافق على اتخاذ تدابير مقيّدة ضد هذه المجموعة. ستُقرر ما إن يُستكمل العمل على المستوى التقني. وسيتمّ تقييم اقتراحات محددة لتعيين الأفراد والكيانات“.