بوتين يعتبر التدريبات الأمريكية في البحر الأسود "استفزازا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التدريبات العسكرية التي تجريها واشنطن والحلف الأطلسي في البحر الأسود تمثّل ”استفزازا“، وفق ما أورد الكرملين.



وأوضح الكرملين في بيان أن بوتين تحدث خلال المكالمة عن ”الطبيعة الاستفزازية للتدريبات الواسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود والتي تصعّد التوتر بين روسيا والحلف الأطلسي“.

وبدا أن الرئيس الروسي يشير إلى مشاركة سفن عسكرية أميركية عدة في تدريبات في البحر الأسود وصفها الأسبوع الماضي بأنها ”تحد خطير“.