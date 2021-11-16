محمد سلماوي يكشف عن تجاوزات ضد عمرو موسى في انتخابات الرئاسة 2012.. ويؤكد: كان يمثل البديل الثالث ما بين نظام مبارك والإخوان

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الكاتب والروائي محمد سلماوي؛ أنه دعم السياسي ووزير الخارجية الأسبق عمرو موسى في انتخابات الرئاسة عام 2012 لأنه كان يعتقد أنه البديل الثالث.

وقال سلماوي في مقابلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "نظام مبارك صدر للعالم أن بديل سقوطه هو جماعة الإخوان ولاحقا الغرب غير رأيه واختار الإخوان".

وأضاف: "عمرو موسى كان يمثل البديل الثالث ما بين نظام مبارك والإخوان؛ هو حكم مدني ليس من النظام القديم ولا محسوب على التيار الدين وكان يمثل طريق ثالث لم يكن مطروحا من قبل".

وتابع: "كنت مقتنع بفرص عمرو موسى في الانتخابات وأنا مازلت كذلك وأصواته كانت أكبر مما أعلن عنه حينها ووصلت إلينا مستندات تؤكد حدوث تجاوزات والبعض طلب منه التقدم للقضاء ولكنه رفض وأكد على أنه قبل النتيجة".

وأشار سلماوي إلى أن عمرو موسى كان سوف يفشل إذا ما كانت المواجهة مع محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان الإرهابية حينها.