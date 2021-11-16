شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تخاطر بأن تصبح يوغوسلافيا جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن إثيوبيا تخاطر بأن تصبح يوغوسلافيا جديدة، داعية إلى تسوية القضايا القديمة المتعلقة بالهوية العرقية والحكم الذاتي.

وبحسب افتتاحية للصحيفة، استيقظ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيرًا على المأساة التي تتكشف في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان.

وتابعت: دعا المجلس إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء خطاب الكراهية التحريضي بعد أن تخلت الصين وروسيا عن معارضتهما لإصدار بيان.

وأضافت: لسوء الحظ، لا آبي أحمد، رئيس الوزراء المعزول بشكل متزايد، ولا جبهة تحرير شعب تيغراي، التي أدارت البلاد حتى عام 2018، من المرجح أن يستجيبا لهذه الدعوة. بالنسبة لكليهما، فإن أي شيء أقل من النصر الكامل قد يعني نهايتهما.

ومضت تقول: آبي، الحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2019، التي تبدو الآن كواحدة من أكثر الجوائز المؤسفة في تاريخ الجائزة، راهن على مستقبله بسحق الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. لقد ارتكبت حكومته حسابات خاطئة كارثية في سعيها لتدمير ما يصر على أنه منظمة إرهابية.

وأردفت: لم يكتفِ آبي بتقليل القدرة القتالية لجبهة تحرير تيغراي، التي سيطرت على الجيش عندما حكمت البلاد لمدة 27 عامًا حتى عام 2018. لقد جمع أيضًا مزيجًا من القوات غير المنضبطة، بما في ذلك ميليشيات مسلحة من أمهرة، الإقليم المجاورة لتيغراي، وجنود من إريتريا، وهي القوات التي ارتكبت بعض أسوأ الفظائع في الحرب.

وأضافت: بعد أن أطلق العنان للعاصفة في نوفمبر الماضي، يبدو أن رئيس الوزراء على الأرجح سيتأثر بها. الصراع المستمر منذ عام، والذي أودى بحياة الآلاف، ودفع 400 ألف شخص نحو المجاعة ومليوني شخص آخرين من منازلهم، وصل إلى مرحلة أكثر خطورة.

وتابعت: بعد أن بدت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وكأنها تخسر، قامت الجبهة بعودة دراماتيكية، مما يثير تكهنات قوية بأنها تنوي الاندفاع إلى العاصمة.

ومضت تقول: طلبت سلطات المدينة من المواطنين تسليح أنفسهم. على عكس ما حدث في عام 1991، عندما أطاحت قوات التيغراي بالنظام الماركسي وذهبت إلى أديس أبابا منتصرة، فإن القليل منهم هذه المرة سيرحب بهم كأبطال. أي تلميح إلى عودة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى السلطة بعد ما يقرب من 3 عقود في السلطة يهدد بالتمرد على مستوى البلاد، لا سيما في أمهرة، المنافس الإقليمي اللدود لتيغراي.

وبحسب الافتتاحية، سكب آبي الزيت على النار، ففي الذكرى الأولى للنزاع، قال: «سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا».

ومضت تقول: تصر الحكومة على أنها تستهدف الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وليس تيغراي. لكن التمييز ضبابي. طلبت السلطات من المواطنين البحث عن العدو في الداخل. في جو انتشر فيه خطاب الكراهية، يقول التيغراي في أديس أبابا إنه يتم اعتقالهم.

ونبهت إلى أن وقف إطلاق النار المبني حول حكومة انتقالية قد يكون هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الجثة المتناثرة في الطريق المسدود.

وتابعت: على الرغم من فوز حزبه بأغلبية ساحقة في انتخابات معيبة في يونيو الماضي، فقد آبي كل مصداقيته لقيادة مثل هذه العملية.

وأردفت: سيكون على أي حكومة مؤقتة، على سبيل الاستعجال، محاولة تسوية القضية التي تآكلت في إثيوبيا على الأقل منذ سقوط الإمبراطور هيلا سيلاسي في عام 1974، وهي كيفية التوفيق بين مطالبات الحكم الذاتي من قبل القوميات العرقية المختلفة في داخل هيكل دولة إثيوبية.

واختتمت بالقول: فشلت محاولة آبي لحل هذه المشكلة بشكل لا يمكن إصلاحه. يجب أن تنجح الخطوة التالية إذا أرادت إثيوبيا تجنب مصير يوغوسلافيا.